3.29 RUB
3.60 USD
3.79 EUR
Игорь Гринякин - российский кинооператор, пятикратный обладатель премии "Золотой орел"
26.09.2024
Гость программы - российский кинооператор, пятикратный обладатель премии "Золотой орел" Игорь Гринякин. Среди снятых им картин "Адмиралъ", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Движение вверх", "Союз спасения", "Серебряные Коньки" и др. - Какую историю оператор снимает в данный момент в Бресте? - Успех какого фильма стал полной неожиданностью для него самого? - Почему кинематографисты перестали употреблять алкоголь на съемочной площадке? Ушла эпоха? - С помощью каких фильтров сегодня снимают актрис в кино? - За что критикуют фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина? - От каких сценариев лучше сразу отказываться? - Верит ли Игорь в судьбу? Много лет назад ему удалось спастись - уехать за 10 минут до трагедии в Кардамонском ущелье, в котором ледник погубил 120 человек съемочной группы фильма "Связной".
Выпуски
21 видео
Игорь Гринякин - российский кинооператор, пятикратный обладатель премии "Золотой орел"26.09.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024
Алексей Гайдашов - руководитель Белорусской антарктической экспедиции05.11.2024
Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда"01.11.2024
Марина Борисевич - заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии31.10.2024
Елена Трещинская - директор радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус ФМ"30.10.2024
Ольга Смирнова - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома29.10.2024
Александр Маркевич - аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси25.10.2024