Игорь Гринякин - российский кинооператор, пятикратный обладатель премии "Золотой орел" 26.09.2024

Гость программы - российский кинооператор, пятикратный обладатель премии "Золотой орел" Игорь Гринякин. Среди снятых им картин "Адмиралъ", "Высоцкий. Спасибо, что живой", "Движение вверх", "Союз спасения", "Серебряные Коньки" и др. - Какую историю оператор снимает в данный момент в Бресте? - Успех какого фильма стал полной неожиданностью для него самого? - Почему кинематографисты перестали употреблять алкоголь на съемочной площадке? Ушла эпоха? - С помощью каких фильтров сегодня снимают актрис в кино? - За что критикуют фильм «Мастер и Маргарита» Михаила Локшина? - От каких сценариев лучше сразу отказываться? - Верит ли Игорь в судьбу? Много лет назад ему удалось спастись - уехать за 10 минут до трагедии в Кардамонском ущелье, в котором ледник погубил 120 человек съемочной группы фильма "Связной".