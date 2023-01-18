Гость программы - Игорь Хлебус, военный дирижер, начальник военно-оркестровой службы Вооруженных Сил — начальник ГУ заслуженный коллектив «Образцово-показательный оркестр Вооруженных Сил Беларуси".Какими качествами надо обладать, чтобы успешно возглавлять подобный коллектив?Как преодолеть стереотипное восприятие публикой военного оркестра?Вспомним участие в смотрах-конкурсах и на фестивалях, в том числе, на московской «Спасской башне». Сколько репетиций должно пройти перед тем, чтобы выступить на параде?Военному оркестру разрешено давать и коммерческие концерты, как часто музыкантов приглашают на свадьбы и корпоративы? Что сегодня происходит с фестивалями солдатской песни в Беларуси и за ее пределами?