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Скажинемолчи | Игорь Колб
02.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Игорь Колб02.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Игорь Колб
Гость программы - Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси.
Как теперь распределись обязанности в Большом?Кто главный?
Сентябрьская премьера "Жизель": будем хулиганить?
Универсальная балетная труппа – это несбыточная мечта?
Как санкции повлияли на конкуренцию среди хореографов?
Хейтеры и балет: кто кого?
6 июня нашему гостю - 45 лет. Каким видит свой юбилей премьер Мариинки и главный балетмейстер Большого?