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Скажинемолчи | Игорь Колб

02.06.2022

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Скажинемолчи | Игорь Колб

Гость программы - Игорь Колб, главный балетмейстер Большого театра Беларуси.

  • Как теперь распределись обязанности в Большом?Кто главный?

  • Сентябрьская премьера "Жизель": будем хулиганить?

  • Универсальная балетная труппа – это несбыточная мечта?

  • ​Как санкции повлияли на конкуренцию среди хореографов?

  • Хейтеры и балет: кто кого?

  • 6 июня нашему гостю - 45 лет. Каким видит свой юбилей премьер Мариинки и главный балетмейстер Большого?

Скажинемолчи