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Скажинемолчи | Игорь Луцкий

17.06.2022

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Скажинемолчи | Игорь Луцкий

Гость программы - ИГОРЬ ЛУЦКИЙ, Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь.

Куда сегодня дрейфуют госСМИ, и все ли средства хороши на информационной войне?

О блокировке телеграм-каналов «Желтые сливы» и «Ваши сливы».

"Тут Бай Медиа" признан экстремистской организацией. Поддерживает ли наш гость решение экономического суда Минска?

Какую форму общения с аудиторией стоит выбрать, чтобы позиция белорусского государства выглядела убедительно?

Игорь Луцкий окончил факультет радиофизики и электроники БГУ (1994 г.) С кем из однокурсников прервались отношения буквально два года назад? И почему?

Остается ли у человека в современном мире пространство для самостоятельного мышления?

Скажинемолчи