Скажинемолчи | Игорь Луцкий

Гость программы - ИГОРЬ ЛУЦКИЙ, Заместитель Главы Администрации Президента Республики Беларусь.



Куда сегодня дрейфуют госСМИ, и все ли средства хороши на информационной войне?



О блокировке телеграм-каналов «Желтые сливы» и «Ваши сливы».



"Тут Бай Медиа" признан экстремистской организацией. Поддерживает ли наш гость решение экономического суда Минска?



Какую форму общения с аудиторией стоит выбрать, чтобы позиция белорусского государства выглядела убедительно?



Игорь Луцкий окончил факультет радиофизики и электроники БГУ (1994 г.) С кем из однокурсников прервались отношения буквально два года назад? И почему?



Остается ли у человека в современном мире пространство для самостоятельного мышления?

