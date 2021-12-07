Скажинемолчи | Игорь Марзалюк

Гость программы - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии, историк, профессор Игорь Марзалюк. Каким будет статус Всебелорусского народного собрания, какими полномочиями ВНС будет наделено и какими будут его функции? Что изменится в избирательных процессах? Почему в обновленной Конституции понадобилось прописывать вопросы патриотизма и сохранения исторической памяти? Как будет проходить всенародное обсуждение обновленного Основного закона, насколько широким и всеобъемлющем будет этот процесс? Когда широкой общественности станет доступна книга об истории белорусской государственности, и стоит ли ожидать от беглой оппозиции попыток снова «раскачать» обстановку в стране?..