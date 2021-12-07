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Скажинемолчи | Игорь Марзалюк
07.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк07.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк
Гость программы - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, член Конституционной комиссии, историк, профессор Игорь Марзалюк. Каким будет статус Всебелорусского народного собрания, какими полномочиями ВНС будет наделено и какими будут его функции? Что изменится в избирательных процессах? Почему в обновленной Конституции понадобилось прописывать вопросы патриотизма и сохранения исторической памяти? Как будет проходить всенародное обсуждение обновленного Основного закона, насколько широким и всеобъемлющем будет этот процесс? Когда широкой общественности станет доступна книга об истории белорусской государственности, и стоит ли ожидать от беглой оппозиции попыток снова «раскачать» обстановку в стране?..