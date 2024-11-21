Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор 21.11.2024

Гость программы - депутат Палаты представителей, профессор Игорь Марзалюк. Депутатами во втором чтении принят законопроект «Об изменении кодексов по вопросам образования». Какие основные изменения нам ожидать и насколько они "революционны"? 24 ноября исполняется 28 лет со дня референдума 1996-го года, на котором граждане высказались о том, чтобы День независимости праздновался 3 июля, в день освобождения Минска от немецко-фашистских захватчиков. Беларусь единственная из бывших советских республик, чей День независимости не привязан к отделению от СССР? История суверенной Беларуси вершится на глазах нашего гостя. Он не только наблюдатель, но и участник многих исторических событий. Какие основные вехи развития независимой Беларуси отметил бы Игорь Александрович? Как оценивает наш гость качество государственной политики Беларуси по сохранению исторической памяти? Продолжает ли историк и археолог Игорь Марзалюк по-прежнему всё ещё "открывать" для себя Беларусь?