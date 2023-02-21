ость программы - ИГОРЬ СКРИННИКОВ, заместитель министра по налогам и сборам.

Как наши индивидуальные предприниматели осваиваются в новой системе налогообложения? Еще раз проговорим причины, которыми вызваны изменения. Что случилось?Ставки единого налога повышаются от 1,5 до 3 раз (в зависимости от вида деятельности). Зачем? В феврале уже все платят по новым ставкам?Одно из требований главы государства – недопущение излишнего вмешательства контролирующих и надзорных органов в деятельность субъектов хозяйствования. Контроля станет меньше?Обсудим преимущества и недостатки новой цифровой платформы уплаты налогов.Какие еще трансформации готовит Министерство по налогам и сборам?