Скажинемолчи | Игорь Скринников

Гость программы - Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь



Разбираемся с налогами: какие платим сейчас, какие еще предстоит?



Почему ставки растут?



Беларусь дружелюбно относится к ИП?



Зарплата в конвертах: какие существуют эффективные способы борьбы с данным явлением?



С 2023 года введут новый налог - на профессиональный доход. Сколько составит сбор, кто его будет платить?



Смогут ли самозанятые заключать сделки с иностранными юрлицами?



Подключайтесь к эфиру завтра в 10:50 на Беларусь1, чтобы знать, как, когда, за что и сколько платить, чтобы спать спокойно.

