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Скажинемолчи | Игорь Скринников

05.08.2022

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Игорь Скринников

Гость программы - Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь

Разбираемся с налогами: какие платим сейчас, какие еще предстоит?

Почему ставки растут?

Беларусь дружелюбно относится к ИП?

Зарплата в конвертах: какие существуют эффективные способы борьбы с данным явлением?

С 2023 года введут новый налог - на профессиональный доход. Сколько составит сбор, кто его будет платить?

Смогут ли самозанятые заключать сделки с иностранными юрлицами?

Подключайтесь к эфиру завтра в 10:50 на Беларусь1, чтобы знать, как, когда, за что и сколько платить, чтобы спать спокойно.

Скажинемолчи

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