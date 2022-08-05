Скажинемолчи | Игорь Скринников

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05.08.2022
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Гость программы - Игорь Скринников, заместитель министра по налогам и сборам Республики Беларусь
Разбираемся с налогами: какие платим сейчас, какие еще предстоит?
Почему ставки растут?
Беларусь дружелюбно относится к ИП?
Зарплата в конвертах: какие существуют эффективные способы борьбы с данным явлением?
С 2023 года введут новый налог - на профессиональный доход. Сколько составит сбор, кто его будет платить?
Смогут ли самозанятые заключать сделки с иностранными юрлицами?
Подключайтесь к эфиру завтра в 10:50 на Беларусь1, чтобы знать, как, когда, за что и сколько платить, чтобы спать спокойно.