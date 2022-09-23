Гость программы - ИГОРЬ ЮРКЕВИЧ, главный врач 6-ой городской клинической больницы г.Минска.Столичная «шестерка» – это не только знаменитый травмопункт, а большой комплекс учреждения здравоохранения на 950 коек! Отправимся на виртуальную экскурсию по корпусам и отделениям.Узнаем, какие высокотехнологичные операции проводят специалисты больницы и как долго ждать этих самых операций нуждающимся пациентам. Доволен ли главврач материально-технической базой больницы? Почувствовали ли медики на себе зависимость от санкций? Вспомним, как «шестерка» давала отпор ковиду и оценим этот опыт. Чем главврач мотивировал и как успокаивал своих подчинённых? Появились ли на волне пандемии врачи – новые «звезды» в своем деле? И готовы ли мы принять бой с новыми штаммами коронавирусной инфекции?А также спросим у гостя, где нынче предпочитают отдыхать белорусские врачи, есть ли сейчас на лечении в больнице заграничные пациенты и что связывает народную артистку Беларуси Татьяну Мархель с 6-ой больницей и Тракторным заводом.