Инга Белова - телеведущая Белтелерадиокомпании

Гость программы - телеведущая, руководитель духовно-просветительских программ Белтелерадиокомпании Инга Белова. Автор и ведущая программ «Слово Митрополита», «Iснасць» («Беларусь 1»), «Разговор про духовное», «Святыни Беларуси» («Беларусь 3»). Любящая жена и мать двух дочерей.



26 октября у нашей гостьи юбилей - 50 лет!

