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Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры
14.11.2024
По мнению профайлеров за 10 минут разговора человек в среднем лжет три раза. Каждый человек? С какой целью? Как много преступлений удается предотвратить в мире благодаря чтению по лицам и жестам преступников? Повышаются ли навыки мошенников в умении контролировать свои руки, губы и другие части тела, чтобы отвести от себя подозрения? Практические советы специалиста: какие позы, движения рук, интонации голоса можно использовать, чтобы человек быстрее пошел на контакт? Кто чаще всего поддается психологическому влиянию? Что является источником чувства вечной неудовлетворенности жизнью? Есть ли здесь связь с буллингом (травлей) в детском или взрослом коллективе? Как реагировать на негативные комментарии в соцсетях?
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