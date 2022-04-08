Скажинемолчи | Инна Галицкая

Гость программы - человек-история Инна Галицкая, дочь минских подпольщиков, спасших из плена Ивана Кабушкина, Героя Советского Союза. Инна Константиновна расскажет про свое детство в годы Великой Отечественной, вспомнит, как именно Татьяне и Константину Галицким удалось вызволить известного подпольщика "Жана" из лагеря военнопленных. После этого вызваления по доносу отец нашей гостьи был арестован, а в 1942-ом году расстрелян в лагере смерти Тростенец, а вдова Татьяна осталась выживавать с тремя детьми в оккупированном Минске... Какой наказ перед смертью дал любящий муж Константин своей жене, смогла ли она его исполнить?.. Что лично связывает нашу героиню с Героем Советского Союза Дмитрием Фроликовым?