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Скажинемолчи | Инна Гаврильчик
23.08.2024
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Инна Гаврильчик23.08.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Абрамович29.11.2024
Скажинемолчи | Ирина Малеваная28.11.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Скажинемолчи | Юлия Абухович26.11.2024
Скажинемолчи | Артём Цуран22.11.2024
Скажинемолчи | Игорь Марзалюк21.11.2024
Скажинемолчи | Дмитрий Певцов20.11.2024
Скажинемолчи | Андрей Сыч19.11.2024
Скажинемолчи | Александр Карелин15.11.2024
Скажинемолчи | Инга Сечко14.11.2024
Скажинемолчи | Анастасия Мирончик-Иванова13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Скажинемолчи | Тамер Маллак08.11.2024
Скажинемолчи | Инна Гаврильчик
Гость программы - начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.
Вступили в силу изменения в Закон о рекламе. Поговорим об основных новациях. Станет ли рекламы больше?
В какое время и где теперь можно рекламировать алкогольные напитки? Какие введены ограничения для такой рекламы?
Что изменилось в рекламе азартных игр и казино?
Бегущая строка на телеканалах о вахтовом методе работы в соседней стране теперь запрещена?
Какие новшества коснулись операторов сотовой связи?
Есть ли существенные расхождения в Законе о рекламе Беларуси и России?
О чём договорились МАРТ и крупный российский маркетплейс?