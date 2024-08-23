Скажинемолчи | Инна Гаврильчик

Вступили в силу изменения в Закон о рекламе. Поговорим об основных новациях. Станет ли рекламы больше?

В какое время и где теперь можно рекламировать алкогольные напитки? Какие введены ограничения для такой рекламы?

Что изменилось в рекламе азартных игр и казино?

Бегущая строка на телеканалах о вахтовом методе работы в соседней стране теперь запрещена?

Какие новшества коснулись операторов сотовой связи?

Есть ли существенные расхождения в Законе о рекламе Беларуси и России?