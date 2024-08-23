Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Скажинемолчи | Инна Гаврильчик

23.08.2024

Выпуски

21 видео

Скажинемолчи | Инна Гаврильчик

Гость программы - начальник управления защиты прав потребителей и контроля за рекламой МАРТ Инна Гаврильчик.

  • Вступили в силу изменения в Закон о рекламе. Поговорим об основных новациях. Станет ли рекламы больше?

  • В какое время и где теперь можно рекламировать алкогольные напитки? Какие введены ограничения для такой рекламы?

  • Что изменилось в рекламе азартных игр и казино?

  • Бегущая строка на телеканалах о вахтовом методе работы в соседней стране теперь запрещена?

  • Какие новшества коснулись операторов сотовой связи?

  • Есть ли существенные расхождения в Законе о рекламе Беларуси и России?

  • О чём договорились МАРТ и крупный российский маркетплейс?

Скажинемолчи