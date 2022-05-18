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Скажинемолчи | Инна Медведева
18.05.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Инна Медведева18.05.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Инна Медведева
Гость программы Инна Медведева -председатель Национального статистического комитета.
Закон "О государственной статистике" - какие поправки обсуждаются в новой редакции?
Как избежать непроверяемых показателей?
Учуяли приписки - выезжаем с проверкой?
Переход на электронные формы отчётности. С бумагой покончено?
Конфиденциальность информации: как Нацстатком защищает данные?
Что можно сказать о текущем состоянии дел BELAVIA и наших перспективах на перелеты в сезон отпусков?