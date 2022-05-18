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Скажинемолчи | Инна Медведева

18.05.2022

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Скажинемолчи | Инна Медведева

Гость программы Инна Медведева -председатель Национального статистического комитета.

  • Закон "О государственной статистике" - какие поправки обсуждаются в новой редакции?

  • Как избежать непроверяемых показателей?

  • Учуяли приписки - выезжаем с проверкой?

  • Переход на электронные формы отчётности. С бумагой покончено?

  • Конфиденциальность информации: как Нацстатком защищает данные?

  • Что можно сказать о текущем состоянии дел BELAVIA и наших перспективах на перелеты в сезон отпусков?

Скажинемолчи