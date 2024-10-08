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Ирина Акулович - генеральный директор информационного агентства БЕЛТА
08.10.2024
Гость программы - генеральный директор информационного агентства БЕЛТА Ирина Акулович. - Поговорим о новом видеохостинге - мультимедийном портале videobel.by. Как долго велась работа над ним, какие сложности возникали и насколько оперативно они решались? - Зрители из каких стран приходят на портал? Что в топе просмотров? - 10 сентября состоялась презентация книги "Суперпозиция. Параллельные миры". Она вышла в издательстве БЕЛТА при поддержке Министерства информации. Материалы, представленные в книге, можно назвать уникальными? - Обсудим и другие популярные проекты БЕЛТА - "Страна говорит", "По факту. Решения Первого", "В теме". Чем обусловлена их популярность? - В 2025 году нас ожидают президентские выборы. Готовы ли наши госСМИ к электоральной гонке? Все ли ошибки 2020 года учтены и проработаны?
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Ирина Акулович - генеральный директор информационного агентства БЕЛТА08.10.2024
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