Скажинемолчи | Ирина Акулович

Гостья программы – генеральный директор Белорусского телеграфного агентства (БелТА) Ирина Акулович. 46 лет, родилась в Могилеве. Получила высшее педагогическое образование, работала в школе. Прошла конкурс на Могилевском областном телевидении, где впоследствии сделала карьеру от корреспондента до директора. В целом до назначения на пост главы БелТА, проработала на ТВ 18 лет.