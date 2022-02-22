Гость программы - Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры.



Поговорим о том, какую роль сыграла творческая интеллигенция в 2020 году в попытке госпереворота?



Навязывала ли Ирина Дрига списки запрещённых музыкантов?



Как назвать то, что сейчас происходит в театральной сфере – перезагрузка?



Обсудим перспективы частного и государственного партнёрства в культуре.



Отмены концертов и спектаклей - что за этим стоит?



Должны ли политики и чиновники быть мудрее и терпимее творцов?

