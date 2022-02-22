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Ирина Дрига - начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры

22.02.2022

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Ирина Дрига - начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры

Гость программы - Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры.

Поговорим о том, какую роль сыграла творческая интеллигенция в 2020 году в попытке госпереворота?

Навязывала ли Ирина Дрига списки запрещённых музыкантов?

Как назвать то, что сейчас происходит в театральной сфере – перезагрузка?

Обсудим перспективы частного и государственного партнёрства в культуре.

Отмены концертов и спектаклей - что за этим стоит?

Должны ли политики и чиновники быть мудрее и терпимее творцов?