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Ирина Дрига - начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры
22.02.2022
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Ирина Дрига - начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры22.02.2022
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Ирина Дрига - начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры
Гость программы - Ирина Дрига, начальник главного управления государственных специальных культурных мероприятий и профессионального искусства Министерства культуры.
Поговорим о том, какую роль сыграла творческая интеллигенция в 2020 году в попытке госпереворота?
Навязывала ли Ирина Дрига списки запрещённых музыкантов?
Как назвать то, что сейчас происходит в театральной сфере – перезагрузка?
Обсудим перспективы частного и государственного партнёрства в культуре.
Отмены концертов и спектаклей - что за этим стоит?
Должны ли политики и чиновники быть мудрее и терпимее творцов?