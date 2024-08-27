Ирина Иршонок - певица, стипендиат Специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи, солистка оркестра имени Михаила Финберга, солистка ВИА "Ягодка-малин 27.08.2024

Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель 27.11.2024

Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы 20.11.2024

Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный" 19.11.2024

Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры 14.11.2024