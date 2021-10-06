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Скажинемолчи | Ирина Рынейская

06.10.2021

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Скажинемолчи | Ирина Рынейская

Гость программы - Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов. Зампред Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. В системе образования более 20 лет: от учителя химии СШ № 9 г. Бобруйска до начальника управления образования, спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного комитета.

Смотрите в программе:

  • Статистический портрет белорусского учителя
  • Почему мужчины не идут в учителя
  • О начале карьеры учителя
  • О переломном моменте в карьере
  • О новых факультативных предметах
  • Кто может вести спецкурс по военподготовке
  • Об учебниках истории и их изменениях
  • О качестве образования школьников
  • О дистанционном обучении
  • О культуре общения родителей и учителей
  • О новом кодексе об образовании
  • О повышении статуса классного руководителя
  • О подготовке педагогических кадров
  • Что хорошего в системе образования
Скажинемолчи