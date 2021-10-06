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Скажинемолчи | Ирина Рынейская
06.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Ирина Рынейская06.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Ирина Рынейская
Гость программы - Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов. Зампред Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. В системе образования более 20 лет: от учителя химии СШ № 9 г. Бобруйска до начальника управления образования, спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного комитета.
Смотрите в программе:
- Статистический портрет белорусского учителя
- Почему мужчины не идут в учителя
- О начале карьеры учителя
- О переломном моменте в карьере
- О новых факультативных предметах
- Кто может вести спецкурс по военподготовке
- Об учебниках истории и их изменениях
- О качестве образования школьников
- О дистанционном обучении
- О культуре общения родителей и учителей
- О новом кодексе об образовании
- О повышении статуса классного руководителя
- О подготовке педагогических кадров
- Что хорошего в системе образования