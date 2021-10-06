Скажинемолчи | Ирина Рынейская

Гость программы - Ирина Рынейская, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь шестого и седьмого созывов. Зампред Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке. В системе образования более 20 лет: от учителя химии СШ № 9 г. Бобруйска до начальника управления образования, спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного комитета.



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