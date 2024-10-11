Иван Эйсмонт - Председатель Белтелерадиокомпании 11.10.2024

Гость программы - Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. - В новый телесезон Белтелерадиокомпания вошла с новым телеканалом - Первый информационный. Ожидание и реальность: совпали ли они в данном случае? - Как накаляются страсти в информационном поле накануне выборов? - Электоральная кампания - новая, а методы оппонентов - старые? - О чем свидетельствует блокировка белорусских телеканалов в странах Польши и Балтии? Спойлер - о "демократии" - Блогеры - это хайп или национальная идея? - Войны и выборы выигрываются в интернете? - Что станет с телевидением к 2050 году? - Поговорим также о цифровой перезагрузке Белтелерадиокомпании, о самых рейтинговых проектах и смелых планах медиахолдинга войти в киноиндустрию на своих правах