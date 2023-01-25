К награде проект шёл с 2018 года. Что сделано за это время?

Направления, которыми Иван Александрович руководит в ИД "Беларусь сегодня" - это интернет-проекты (сайт, мессенджеры и социальные сети), а также Альфа Радио и СБ.ТВ. Что из этого ему самому ближе и интереснее?

Поговорим о развитии сайта sb.by, который с 2018-го является сетевым изданием, а также о присутствии СМИ в мессенджерах и соцсетях.