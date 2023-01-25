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Гость программы - заместитель директора - главного редактора Издательского дома "Беларусь сегодня" Иван Синичкин.
Проект "Партизаны Беларуси", координатором которого является наш гость, удостоен специальной премии Президента за выдающиеся достижения, получившие общественное признание. Спросим у Ивана Александровича, ожидал ли он такой высокой оценки.
К награде проект шёл с 2018 года. Что сделано за это время?
Направления, которыми Иван Александрович руководит в ИД "Беларусь сегодня" - это интернет-проекты (сайт, мессенджеры и социальные сети), а также Альфа Радио и СБ.ТВ. Что из этого ему самому ближе и интереснее?
Поговорим о развитии сайта sb.by, который с 2018-го является сетевым изданием, а также о присутствии СМИ в мессенджерах и соцсетях.
Расспросим гостя о семье, детях и увлечениях. А также поинтересуемся, что бы он попросил для работы сетевого издания у своего руководителя Дмитрия Жука.