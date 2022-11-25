Скажинемолчи | Иван Судникович

Гость программы - Иван Судникович, заместитель начальника главного управления цифрового развития Следственного комитета.

Поговорим о киберпреступлениях и киберпреступниках. Как часто Беларусь сталкивается с атакой на важные государственные объекты? Насколько эти объекты неуязвимы?

Существует ли анонимность в интернете?

Гость расскажет о нашумевшем деле с участием белорусских киберпреступников, когда жертвами фальшивого антивируса стали более 200 тысяч граждан из 125 стран мира. Иван Александрович занимался расследованием этого дела.

Одним из способов киберпреступлений является фишинг. Какие существуют самые распространённые схемы? И чем фишинг отличается от вишинга?

Успевают ли наши правоохранительные органы за развитием мыслей и схем преступников?

Как обстоят дела с международным сотрудничеством и взаимодействием? Бывают отказы со стороны западных "партнёров"?

