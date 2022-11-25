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Скажинемолчи | Иван Судникович25.11.2022
Скажинемолчи | Никита Беленченко04.04.2025
Скажинемолчи | Эдуард Богданович03.04.2025
Скажинемолчи | Игорь Колб02.04.2025
Скажинемолчи | Антон Лисневский01.04.2025
Скажинемолчи | Константин Цыбульский28.03.2025
Скажинемолчи | Зиновий Пригодич27.03.2025
Скажинемолчи | Алексей Варламов26.03.2025
Скажинемолчи | Артем Туров25.03.2025
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Иван Судникович
Гость программы - Иван Судникович, заместитель начальника главного управления цифрового развития Следственного комитета.
Поговорим о киберпреступлениях и киберпреступниках. Как часто Беларусь сталкивается с атакой на важные государственные объекты? Насколько эти объекты неуязвимы?
Существует ли анонимность в интернете?
Гость расскажет о нашумевшем деле с участием белорусских киберпреступников, когда жертвами фальшивого антивируса стали более 200 тысяч граждан из 125 стран мира. Иван Александрович занимался расследованием этого дела.
Одним из способов киберпреступлений является фишинг. Какие существуют самые распространённые схемы? И чем фишинг отличается от вишинга?
Успевают ли наши правоохранительные органы за развитием мыслей и схем преступников?
Как обстоят дела с международным сотрудничеством и взаимодействием? Бывают отказы со стороны западных "партнёров"?