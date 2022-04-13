Скажинемолчи | Иван Тихон

Гость программы - председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, призёр Олимпийских игр, легкоатлет, метатель молота Иван Тихон. Поинтересуемся, легко ли Ивану возглавлять федерацию лёгкой атлетики. Справедлива ли критика в адрес наших спортсменов и когда государство, вкладывающее немало средств в развитие физкультуры и спорта, получит соответствующую отдачу от наших атлетов?Спросим у гостя, почему он не сменил гражданство и не стал выступать за другую страну, хотя и получал такие предложения. Какая атмосфера царила в команде на последней Олимпиаде в Токио? Допинговый прессинг в отношении Ивана - признание его силы и опасности для конкурентов из других стран? Если раньше стимулом для спортсменов было участие в Олимпийских Играх и возможность завоевать награду, то сейчас, в условиях внешнего давления и отстранения от участия в международных соревнованиях, какую мотивацию Иван Тихон предложил бы молодым атлетам?