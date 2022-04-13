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Скажинемолчи | Иван Тихон
13.04.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Иван Тихон13.04.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
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Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
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Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
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Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
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Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Иван Тихон
Гость программы - председатель Белорусской федерации лёгкой атлетики, призёр Олимпийских игр, легкоатлет, метатель молота Иван Тихон. Поинтересуемся, легко ли Ивану возглавлять федерацию лёгкой атлетики. Справедлива ли критика в адрес наших спортсменов и когда государство, вкладывающее немало средств в развитие физкультуры и спорта, получит соответствующую отдачу от наших атлетов?Спросим у гостя, почему он не сменил гражданство и не стал выступать за другую страну, хотя и получал такие предложения. Какая атмосфера царила в команде на последней Олимпиаде в Токио? Допинговый прессинг в отношении Ивана - признание его силы и опасности для конкурентов из других стран? Если раньше стимулом для спортсменов было участие в Олимпийских Играх и возможность завоевать награду, то сейчас, в условиях внешнего давления и отстранения от участия в международных соревнованиях, какую мотивацию Иван Тихон предложил бы молодым атлетам?