3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Ивана Жигон
20.05.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Ивана Жигон20.05.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Ивана Жигон
Гостья программы - Ивана Жигон, сербская актриса, режиссер, общественный деятель. Первая женщина, которая вернула в свою страну традицию отмечать День Победы масштабно. Автор мюзикла «Белые журавли», славит советские песни военных лет на всех континентах. Почему же правнучка генерала, дочь народных сербских артистов занимает столь активную гражданскую позицию? Приходилось ли ей испытывать сложности из-за политических взглядов? Как сказались на эмоциональном и физическом здоровье нации бомбежки в Сербии? Что Ивана думает о проведении российской спецоперации в Украине? Верит ли в то, что коллективный Запад признает свои ошибки? Чего ждет от сотрудничества с белорусскими коллегами?