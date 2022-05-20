Скажинемолчи | Ивана Жигон

Гостья программы - Ивана Жигон, сербская актриса, режиссер, общественный деятель. Первая женщина, которая вернула в свою страну традицию отмечать День Победы масштабно. Автор мюзикла «Белые журавли», славит советские песни военных лет на всех континентах. Почему же правнучка генерала, дочь народных сербских артистов занимает столь активную гражданскую позицию? Приходилось ли ей испытывать сложности из-за политических взглядов? Как сказались на эмоциональном и физическом здоровье нации бомбежки в Сербии? Что Ивана думает о проведении российской спецоперации в Украине? Верит ли в то, что коллективный Запад признает свои ошибки? Чего ждет от сотрудничества с белорусскими коллегами?