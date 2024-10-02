3.33 RUB
3.47 USD
3.65 EUR
Кирилл Казаков - заместитель генерального директора агентства "Минск-Новости"
02.10.2024
Гость программы - Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства "Минск-Новости" - главный редактор газеты "Минский курьер". C какими чувствами Кирилл Владимирович переступает сегодня порог Белтелерадиокомпании, где работал больше пятнадцати лет? • Болезненным ли был переход из телевизионных медиа - в печатные? • Как бойкий телерепортер стал пламенным публицистом? • Война у порога? • Готовы ли государственные СМИ к новому витку информационной атаки? • Кризис социальных отношений, как его преодолеть? • Всепрощение - путь к победе? • Верить ли Роману Протасевичу? • Обсудим также Первый форум блогеров, патриотический нерв журналистов и откровения бывших коллег • Станет ли наш гость публично линчевать тех, кто его предал? • Когда лидеры других стран прислушаются к официальному Минску и начнут глобальный диалог по безопасности?
Выпуски
21 видео
Кирилл Казаков - заместитель генерального директора агентства "Минск-Новости"02.10.2024
Скажинемолчи | Анна Басова и Елизавета Хмель27.11.2024
Юлия Абухович, экономический эксперт, старший научный сотрудник ОАО "Гипросвязь"26.11.2024
Артём Цуран - председатель Минского городского Совета депутатов22.11.2024
Игорь Марзалюк - депутат Палаты представителей, профессор21.11.2024
Дмитрий Певцов - актер театра и кино, народный артист России, депутат Госдумы20.11.2024
Андрей Сыч - политический обозреватель телеканала "Первый информационный"19.11.2024
Александр Карелин, трехкратный олимпийский чемпион, сенатор, Герой России15.11.2024
Инга Сечко - кандидат психологических наук, специалист по профайлингу, старший преподаватель кафедры14.11.2024
Анастасия Мирончик-Иванова - призер мира и Европы по легкой атлетике, депутат Палаты представителей13.11.2024
Ольга Луговская - начальник Госатомнадзора12.11.2024
Тамер Маллак - телеоператор главной дирекции телеканала "Первый информационный"08.11.2024
Николай Бурляев - советский и российский актер театра и кино, депутат Государственной Думы РФ06.11.2024
Алексей Гайдашов - руководитель Белорусской антарктической экспедиции05.11.2024
Томаш Шмидт - польский диссидент, руководитель фонда "Польская правда"01.11.2024
Марина Борисевич - заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии31.10.2024
Елена Трещинская - директор радиостанции Белтелерадиокомпании "Радиус ФМ"30.10.2024
Ольга Смирнова - заместитель председателя комитета по образованию Мингорисполкома29.10.2024
Александр Маркевич - аналитик Центра политологии Института социологии НАН Беларуси25.10.2024
Алексей Беляев - кандидат исторических наук, декан факультета журналистики БГУ24.10.2024
Павел Хотеловский - заместитель начальника НИИ ПБиЧС - МЧС Беларуси, подполковник внутренней службы23.10.2024