Кирилл Казаков - заместитель генерального директора агентства "Минск-Новости" 02.10.2024

Гость программы - Кирилл Казаков, заместитель генерального директора агентства "Минск-Новости" - главный редактор газеты "Минский курьер". C какими чувствами Кирилл Владимирович переступает сегодня порог Белтелерадиокомпании, где работал больше пятнадцати лет? • Болезненным ли был переход из телевизионных медиа - в печатные? • Как бойкий телерепортер стал пламенным публицистом? • Война у порога? • Готовы ли государственные СМИ к новому витку информационной атаки? • Кризис социальных отношений, как его преодолеть? • Всепрощение - путь к победе? • Верить ли Роману Протасевичу? • Обсудим также Первый форум блогеров, патриотический нерв журналистов и откровения бывших коллег • Станет ли наш гость публично линчевать тех, кто его предал? • Когда лидеры других стран прислушаются к официальному Минску и начнут глобальный диалог по безопасности?