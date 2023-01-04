Гость программы - кинорежиссер и сценарист Кирилл Халецкий. На киностудии «Беларусьфильм» запустилась студия молодежного кино "Смолк@" и наш гость – восходящая звезда отечественного кинематографа.Познакомим зрителей с его короткометражными фильмами «Дорога» и «Однажды была земля», которые собрали уйму наград на международных кинофестивалях. Как можно выбрать в наше время профессию кинорежиссера не в Голливуде и даже не в Болливуде, а на «Беларусьфильме»? Ради фильмов ему приходилось собирать деньги на съемки через интернет. Откуда внезапно пришла помощь юному дарованию?С каким игровым полнометражным фильмом режиссер запустится уже этим летом? Как на экране изобразить абсолютное зло? А добро?Готов ли Кирилл принести себя в жертву искусству, чтобы спасти человечество?