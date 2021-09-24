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Скажинемолчи | Кирилл Шолков

24.09.2021

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Скажинемолчи | Кирилл Шолков

Гость программы - протоиерей Кирилл Шолков, настоятель прихода храма иконы Божьей Матери "Всецарица" в Минске.

Смотрите в программе:

  • Отец Кирилл пришел в церковь из музыки…
  • Гость рассказывает, как будучи студентом консерватории, после благословения Филарета получил на экзамене "двойку"…
  • Смотрим приход, где служит наш гость
  • О строительстве нового храма
  • Отец Кирилл: "Мне очень дорого, когда храм строится всем миром…"
  • Священник должен вначале иметь светское образование?
  • О социальном служении Белорусской Православной церкви
  • Отец Кирилл: "Если я их буду хватать за руки и просить поставить свечку, то это будет неправильно… Человек сам должен подумать и решить, что ему надо"
  • О службе в онкодиспансере, хосписе…
  • Церковь учит не бояться смерти?
  • Чего мы боимся и ждем на "том свете"?
Скажинемолчи