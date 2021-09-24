3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Кирилл Шолков
24.09.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Кирилл Шолков24.09.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Кирилл Шолков
Гость программы - протоиерей Кирилл Шолков, настоятель прихода храма иконы Божьей Матери "Всецарица" в Минске.
Смотрите в программе:
- Отец Кирилл пришел в церковь из музыки…
- Гость рассказывает, как будучи студентом консерватории, после благословения Филарета получил на экзамене "двойку"…
- Смотрим приход, где служит наш гость
- О строительстве нового храма
- Отец Кирилл: "Мне очень дорого, когда храм строится всем миром…"
- Священник должен вначале иметь светское образование?
- О социальном служении Белорусской Православной церкви
- Отец Кирилл: "Если я их буду хватать за руки и просить поставить свечку, то это будет неправильно… Человек сам должен подумать и решить, что ему надо"
- О службе в онкодиспансере, хосписе…
- Церковь учит не бояться смерти?
- Чего мы боимся и ждем на "том свете"?