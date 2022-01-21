3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Константин Придыбайло
21.01.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Константин Придыбайло21.01.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Константин Придыбайло
Гость программы - тележурналист, специальный корреспондент Russia Today, обладатель медали Франциска Скорины Константин Придыбайло.
Поговорим о возможных параллелях между казахстанскими событиями и тем, что происходило в Беларуси после президентских выборов.
Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане - сигнал Западу?
Узнаем, чем закончилась история с судебным разбирательством, которое инициировали "обиженные змагары".
Расскажет гость о своей работе на белорусско-польской границе. С какими сложностями довелось столкнуться, что впечатлило, что огорчило? Услышим критику в адрес отдельных общественных организаций.
Гость поделится своим мнением о показаниях военнослужащего, сбежавшего из Польши в Беларусь. Какое впечатление сложилось у Константина об Эмиле Чечко во время интервью?
Поинтересуемся, какую фразу Александра Лукашенко Константин предложил бы для мерча Первого?