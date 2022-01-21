Скажинемолчи | Константин Придыбайло

Гость программы - тележурналист, специальный корреспондент Russia Today, обладатель медали Франциска Скорины Константин Придыбайло.

Поговорим о возможных параллелях между казахстанскими событиями и тем, что происходило в Беларуси после президентских выборов.

Миротворческая миссия ОДКБ в Казахстане - сигнал Западу?

Узнаем, чем закончилась история с судебным разбирательством, которое инициировали "обиженные змагары".

Расскажет гость о своей работе на белорусско-польской границе. С какими сложностями довелось столкнуться, что впечатлило, что огорчило? Услышим критику в адрес отдельных общественных организаций.

Гость поделится своим мнением о показаниях военнослужащего, сбежавшего из Польши в Беларусь. Какое впечатление сложилось у Константина об Эмиле Чечко во время интервью?