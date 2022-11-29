Скажинемолчи | Константин Юманов

У нашего гостя был личный опыт эмиграции в ЕС. Взвесим свободу слова, свободу перемещения и уровень образования «тут» и «там». Почему Константин Юманов решил вернуться в Беларусь?

Недавно нашему гостю пришлось вспомнить навыки владения оружием, а также подготовиться к выполнению задач теробороны. Сборы военнообязанных – как это было?

Дипломированный психолог Константин Юманов расскажет нам о собственной звездной болезни и эффективных способах ее лечения.

Как изменились запросы зрителей «Белорусского времечка» за последние 16 лет? Какой программы сейчас не хватает на телевидении? В чем смысл проекта «Фактор.bу»?