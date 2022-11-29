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Скажинемолчи | Константин Юманов29.11.2022
Скажинемолчи | Никита Беленченко04.04.2025
Скажинемолчи | Эдуард Богданович03.04.2025
Скажинемолчи | Игорь Колб02.04.2025
Скажинемолчи | Антон Лисневский01.04.2025
Скажинемолчи | Константин Цыбульский28.03.2025
Скажинемолчи | Зиновий Пригодич27.03.2025
Скажинемолчи | Алексей Варламов26.03.2025
Скажинемолчи | Артем Туров25.03.2025
Скажинемолчи | Татьяна Трухан21.03.2025
Скажинемолчи | Константин Придыбайло20.03.2025
Скажинемолчи | Владимир Мединский19.03.2025
Скажинемолчи | Елизавета Глушакова18.03.2025
Скажинемолчи | Сергей Федотов14.03.2025
Скажинемолчи | Алена Басікірская13.03.2025
Скажинемолчи | Артур Гарфанкел12.03.2025
Скажинемолчи | Алина Ретькова11.03.2025
Скажинемолчи | Лидия Ермошина07.03.2025
Скажинемолчи | Полина Базылева06.03.2025
Скажинемолчи | Александр Коркотадзе05.03.2025
Скажинемолчи | Виктор Ротченков04.03.2025
Скажинемолчи | Константин Юманов
Гость программы - Константин Юманов, телеведущий, продюсер.
У нашего гостя был личный опыт эмиграции в ЕС. Взвесим свободу слова, свободу перемещения и уровень образования «тут» и «там». Почему Константин Юманов решил вернуться в Беларусь?
Недавно нашему гостю пришлось вспомнить навыки владения оружием, а также подготовиться к выполнению задач теробороны. Сборы военнообязанных – как это было?
Дипломированный психолог Константин Юманов расскажет нам о собственной звездной болезни и эффективных способах ее лечения.
Как изменились запросы зрителей «Белорусского времечка» за последние 16 лет? Какой программы сейчас не хватает на телевидении? В чем смысл проекта «Фактор.bу»?
Нынешний семейный статус гостя? Готов ли он к новым романтическим отношениям?