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Скажинемолчи | Константин Юманов

Гость программы - Константин Юманов, телеведущий, продюсер.

  • У нашего гостя был личный опыт эмиграции в ЕС. Взвесим свободу слова, свободу перемещения и уровень образования «тут» и «там». Почему Константин Юманов решил вернуться в Беларусь?

  • Недавно нашему гостю пришлось вспомнить навыки владения оружием, а также подготовиться к выполнению задач теробороны. Сборы военнообязанных – как это было?

  • Дипломированный психолог Константин Юманов расскажет нам о собственной звездной болезни и эффективных способах ее лечения.

  • Как изменились запросы зрителей «Белорусского времечка» за последние 16 лет? Какой программы сейчас не хватает на телевидении? В чем смысл проекта «Фактор.bу»?

  • Нынешний семейный статус гостя? Готов ли он к новым романтическим отношениям?

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