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Скажинемолчи | Ксения Лебедева
23.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Ксения Лебедева23.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Ксения Лебедева
Гость программы - Ксения Лебедева, журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.
Недавно Ксения вернулась из Донбасса. Побывала в разных населённых пунктах. В Донецке попала под обстрел. Узнаем, страшно ли в таких случаях журналистам и есть ли паника среди местных жителей.
Недавно суд в Донецке приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Спросим, как жители Донбасса восприняли это решение?
Денису Пушилину белорусские журналисты подарили свитшот из серии "Мерч Первого". Поинтересуемся, что говорят в Донбассе о личности Александра Лукашенко.
Побывала наша гостья и в Мариуполе. Что почувствовала, о чём подумала, когда увидела завод "Азовсталь" и спустилась в его подземные сооружения?
О чём Ксения хотела бы спросить у сдавшихся в плен боевиков "Азова"?
В этом году наша гостья стала лауреатом премии "Телевершина", победила в номинации "Лучший репортёр". Узнаем об отношении к награде и успехам коллег.