Скажинемолчи | Ксения Лебедева

Недавно суд в Донецке приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Спросим, как жители Донбасса восприняли это решение?

Денису Пушилину белорусские журналисты подарили свитшот из серии "Мерч Первого". Поинтересуемся, что говорят в Донбассе о личности Александра Лукашенко.

Побывала наша гостья и в Мариуполе. Что почувствовала, о чём подумала, когда увидела завод "Азовсталь" и спустилась в его подземные сооружения?