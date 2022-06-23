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Скажинемолчи | Ксения Лебедева

23.06.2022

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Скажинемолчи | Ксения Лебедева

Гость программы - Ксения Лебедева, журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании.

Недавно Ксения вернулась из Донбасса. Побывала в разных населённых пунктах. В Донецке попала под обстрел. Узнаем, страшно ли в таких случаях журналистам и есть ли паника среди местных жителей.

  • Недавно суд в Донецке приговорил троих иностранных наёмников к смертной казни. Спросим, как жители Донбасса восприняли это решение?

  • Денису Пушилину белорусские журналисты подарили свитшот из серии "Мерч Первого". Поинтересуемся, что говорят в Донбассе о личности Александра Лукашенко.

  • Побывала наша гостья и в Мариуполе. Что почувствовала, о чём подумала, когда увидела завод "Азовсталь" и спустилась в его подземные сооружения?

  • О чём Ксения хотела бы спросить у сдавшихся в плен боевиков "Азова"?

В этом году наша гостья стала лауреатом премии "Телевершина", победила в номинации "Лучший репортёр". Узнаем об отношении к награде и успехам коллег.

Скажинемолчи