Ксения Лебедева - журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, телеведущая

Гость программы - журналист Агентства теленовостей Белтелерадиокомпании, телеведущая Ксения Лебедева. Недавно она вернулась с белорусско-польской границы, откуда вела прямые включения и готовила репортажи. Расскажет Ксения о том, как в ТЛЦ вблизи пункта пропуска "Брузги" обустроились беженцы, как себя ведут и о чём мечтают. Поговорим о работе на границе журналистов, в том числе представителей западных СМИ. О молчаливой акции некоторых европейских дипломатов в Куропатах и их отказе беседовать с белорусской государственной прессой. Затронем тему двойных стандартов и узнаем, как долго ещё будет выходить в эфир программа "Это другое", автором и ведущей которой является наша гостья.

