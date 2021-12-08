Скажинемолчи | Лариса Грек

Гость программы - Лариса Грек, тренер-хореограф.

Начинала карьеру как артистка балета в танцевальных коллективах под руководством Николая Дудченко. С 1997 года работала тренером по спортивной гимнастике в Голландии и Бельгии. С 2004 года – тренер-хореограф в Национальной команде Беларуси по спортивной гимнастике. С 2013 года тренер-хореограф в Исландии по приглашению крупного спортивного клуба.

Два месяца назад вернулась в Беларусь, спасалась из Европы бегством от тамошних семейных и общечеловеческих ценностей.

Поговорим о том, почему Лариса решила вернуться в Беларусь навсегда.

Чему научил ее европейский опыт?

О чем вынуждены сегодня молчать ее исландские коллеги?

С какими особенностями в воспитании европейских детей пришлось столкнуться?

День женского платья в детском саду, когда мальчики и девочки должны приходить в группу в дамских нарядах – это страшная выдумка или уже реальность?

Как далеко можно зайти, защищая наш традиционный уклад от посягательств глобалистов?..

