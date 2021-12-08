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Скажинемолчи | Лариса Грек
08.12.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Лариса Грек08.12.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Лариса Грек
Гость программы - Лариса Грек, тренер-хореограф.
Начинала карьеру как артистка балета в танцевальных коллективах под руководством Николая Дудченко. С 1997 года работала тренером по спортивной гимнастике в Голландии и Бельгии. С 2004 года – тренер-хореограф в Национальной команде Беларуси по спортивной гимнастике. С 2013 года тренер-хореограф в Исландии по приглашению крупного спортивного клуба.
Два месяца назад вернулась в Беларусь, спасалась из Европы бегством от тамошних семейных и общечеловеческих ценностей.
Поговорим о том, почему Лариса решила вернуться в Беларусь навсегда.
Чему научил ее европейский опыт?
О чем вынуждены сегодня молчать ее исландские коллеги?
С какими особенностями в воспитании европейских детей пришлось столкнуться?
День женского платья в детском саду, когда мальчики и девочки должны приходить в группу в дамских нарядах – это страшная выдумка или уже реальность?
Как далеко можно зайти, защищая наш традиционный уклад от посягательств глобалистов?..