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Скажинемолчи | Лариса Грек

08.12.2021

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Скажинемолчи | Лариса Грек

Гость программы - Лариса Грек, тренер-хореограф.
Начинала карьеру как артистка балета в танцевальных коллективах под руководством Николая Дудченко. С 1997 года работала тренером по спортивной гимнастике в Голландии и Бельгии. С 2004 года – тренер-хореограф в Национальной команде Беларуси по спортивной гимнастике. С 2013 года тренер-хореограф в Исландии по приглашению крупного спортивного клуба.
Два месяца назад вернулась в Беларусь, спасалась из Европы бегством от тамошних семейных и общечеловеческих ценностей.
Поговорим о том, почему Лариса решила вернуться в Беларусь навсегда.
Чему научил ее европейский опыт?
О чем вынуждены сегодня молчать ее исландские коллеги?
С какими особенностями в воспитании европейских детей пришлось столкнуться?
День женского платья в детском саду, когда мальчики и девочки должны приходить в группу в дамских нарядах – это страшная выдумка или уже реальность?
Как далеко можно зайти, защищая наш традиционный уклад от посягательств глобалистов?..

Скажинемолчи