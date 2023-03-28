Гость программы - генерал-майор милиции в отставке, почетный ветеран МВД Леонид ФАРМАГЕЙ. В 1994 г. наш гость возглавил спецподразделение ДПС ГАИ “Стрела”. Это было абсолютно новое подразделение. На чей опыт ориентировались, а что было исключительно белорусскими идеями? в 2001 году Леонид Константинович стал руководителем ГАИ республики. Какие реформы были проведены и как удалось повысить престиж службы в Госавтоинспекции? Наш гость руководил столичной милицией во время беспорядков после выборов 2010 года. 19 декабря на Площади Независимости собрались протестующие и попытались захватить Дом Правительства. Сколько времени потребовалось тогда правоохранителям, чтобы зачистить площадь? С какими мыслями Фармагей наблюдал за событиями 2020 года? В период работы главой столичной милиции именно Леонид Фармагей стал автором идеи по проведению Дней трезвости. Какие результаты принесла эта инициатива?