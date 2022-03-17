Скажинемолчи | Леонид Могдалов

Гость программы - шеф-повар, помощник генерального директора Минского мясокомбината по производству и развитию, многодетный отец, байкер и активный предприимчивый человек Леонид Могдалов. Как открыть бизнес в сфере общественного питания и не "прогореть"? Что нового в белорусской кухне и мировой кулинария кулинарии в целом? Как Леонид относится к беглым рестораторам и готов ли - если понадобится - сразу в ружье? А также: качество продуктов, важные ингредиенты, лучшие сочетания и тяжелый характер как часть профессии...