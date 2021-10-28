3.41 RUB
3.48 USD
3.59 EUR
Скажинемолчи | Людмила Баталова
28.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Людмила Баталова28.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Людмила Баталова
Гость программы - Людмила Баталова, актриса театра и кино. Родилась в Перми. Окончила Пермский государственный институт культуры. Переехала в Беларусь по зову театральной среды. Служит в Новом драматическом театре с 1987 года.
Награждена Нагрудным знаком Министерства культуры и медалью Франциска Скорины. В текущем репертуаре исполняет главные роли в спектаклях «Как я стал…» — Арина, «Бешеные деньги» — Чебоксарова, «Я буду жить» — Дорис, «Счастье моё» — Лидия Ивановна и др.
Поговорим о том, что значит служить театру, как рождаются роли, важны ли для актера звания и прочие регалии и чья оценка более значима – зрителей или критиков?