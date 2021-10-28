Скажинемолчи | Людмила Баталова

Гость программы - Людмила Баталова, актриса театра и кино. Родилась в Перми. Окончила Пермский государственный институт культуры. Переехала в Беларусь по зову театральной среды. Служит в Новом драматическом театре с 1987 года.

Награждена Нагрудным знаком Министерства культуры и медалью Франциска Скорины. В текущем репертуаре исполняет главные роли в спектаклях «Как я стал…» — Арина, «Бешеные деньги» — Чебоксарова, «Я буду жить» — Дорис, «Счастье моё» — Лидия Ивановна и др.

Поговорим о том, что значит служить театру, как рождаются роли, важны ли для актера звания и прочие регалии и чья оценка более значима – зрителей или критиков?

