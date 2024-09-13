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Максим Флоринский - начальник главного управления политики занятости Минтруда и соцзащиты

13.09.2024

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Максим Флоринский - начальник главного управления политики занятости Минтруда и соцзащиты

  • Много ли школьников, студентов изъявили желание потрудиться в летний период? Если сравнивать цифры этого года и предыдущих - интерес к труду одинаков или есть рост?
  • Насколько востребованы ярмарки вакансий и каков результат от их проведения?
  • Кому могут помочь с обучением, переобучением и даже переездом на новое место жительства?
  • Какое содействие оказывается людям с инвалидностью? И как заинтересовывают нанимателей трудоустраивать таких работников? 
  • На что могут рассчитывать безработные, решившие стать предпринимателями?
  • Обязательно ли вставать на учёт в службу занятости, чтобы получить поддержку?