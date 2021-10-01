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Скажинемолчи | Максим Приходовский

01.10.2021

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Скажинемолчи | Максим Приходовский

Гость программы - директор Дворца Республики Максим Приходовский.


Смотрите в программе:

  • О Дворце Республики, как об организаторе концертов
  • Как пандемия повлияла на гастрольный график
  • Об отмене концерта Пласидо Доминго
  • О возврате билетов в связи с отменой концертов
  • О капризных звёздах и их райдерах
  • Полный зал на спектакле Веры Поляковой “ТриТформат” “Княжна Мэри”
  • Как вести себя зрителю, когда артист ведет себя неуважительно во время выступления
  • О работе со звёздами, которые выступили против государства
  • О планах на будущее в концертной деятельности
Скажинемолчи