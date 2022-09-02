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Скажинемолчи | Максим Семавин

02.09.2022

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Скажинемолчи | Максим Семавин

Гость программы - Максим Семавин, главный тренер национальной сборной Беларуси по воднолыжному спорту.

  • Спросим у гостя, справедливо ли утверждение, что воднолыжный спорт в Беларуси не развит.

  • С высоты птичьего полета посмотрим на соревнования воднолыжников, а с высоты международного опыта Максима Семавина – на поддержку этого вида спорта в Беларуси, России, Украине и Италии.

  • Поинтересуемся у тренера, как в условиях "игнора" со стороны Запада мотивировать своих подопечных к тренировкам? Есть ли у международных "наблюдателей" "черные списки" зарубежных спортсменов, поддерживающих белорусских воднолыжников?

  • Отдельные воднолыжники-перебежчики, сидя за границей, продолжают поливать грязью Беларусь и своих коллег. Их плач Ярославны сводится к одному: после событий-2020 в команде раскол, слабое финансирование и жесткий прессинг со стороны властей и Минспорта. Действительно ли в команде так много сложностей?

  • А также: правда ли, что сегодня украинские спортсмены вместо того, чтобы тренироваться, роют окопы, есть ли у белорусских воднолыжников молодая смена, не сорвётся ли Семавин с насиженного места в случае более заманчивого предложения и когда водные лыжи станут олимпийским видом спорта.

Скажинемолчи

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