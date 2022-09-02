Скажинемолчи | Максим Семавин

Спросим у гостя, справедливо ли утверждение, что воднолыжный спорт в Беларуси не развит.

С высоты птичьего полета посмотрим на соревнования воднолыжников, а с высоты международного опыта Максима Семавина – на поддержку этого вида спорта в Беларуси, России, Украине и Италии.

Поинтересуемся у тренера, как в условиях "игнора" со стороны Запада мотивировать своих подопечных к тренировкам? Есть ли у международных "наблюдателей" "черные списки" зарубежных спортсменов, поддерживающих белорусских воднолыжников?

Отдельные воднолыжники-перебежчики, сидя за границей, продолжают поливать грязью Беларусь и своих коллег. Их плач Ярославны сводится к одному: после событий-2020 в команде раскол, слабое финансирование и жесткий прессинг со стороны властей и Минспорта. Действительно ли в команде так много сложностей?