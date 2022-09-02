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Скажинемолчи | Максим Семавин
02.09.2022
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21 видео
Скажинемолчи | Максим Семавин02.09.2022
Скажинемолчи | Марина Ильина11.02.2025
Скажинемолчи | Виталий Богданов07.02.2025
Скажинемолчи | Людмила Хитрова06.02.2025
Скажинемолчи | Вадим Боровик05.02.2025
Скажинемолчи | Ирина Довгало04.02.2025
Скажинемолчи | Алла Смоляк31.01.2025
Скажинемолчи | Екатерина Дулова30.01.2025
Скажинемолчи | Евгения Коршикова29.01.2025
Скажинемолчи | Евгений Капба28.01.2025
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Скажинемолчи | Людмила Сапего23.01.2025
Скажинемолчи | Забит Самедов22.01.2025
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Скажинемолчи | Александр Тищенко14.01.2025
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Максим Семавин
Гость программы - Максим Семавин, главный тренер национальной сборной Беларуси по воднолыжному спорту.
Спросим у гостя, справедливо ли утверждение, что воднолыжный спорт в Беларуси не развит.
С высоты птичьего полета посмотрим на соревнования воднолыжников, а с высоты международного опыта Максима Семавина – на поддержку этого вида спорта в Беларуси, России, Украине и Италии.
Поинтересуемся у тренера, как в условиях "игнора" со стороны Запада мотивировать своих подопечных к тренировкам? Есть ли у международных "наблюдателей" "черные списки" зарубежных спортсменов, поддерживающих белорусских воднолыжников?
Отдельные воднолыжники-перебежчики, сидя за границей, продолжают поливать грязью Беларусь и своих коллег. Их плач Ярославны сводится к одному: после событий-2020 в команде раскол, слабое финансирование и жесткий прессинг со стороны властей и Минспорта. Действительно ли в команде так много сложностей?
А также: правда ли, что сегодня украинские спортсмены вместо того, чтобы тренироваться, роют окопы, есть ли у белорусских воднолыжников молодая смена, не сорвётся ли Семавин с насиженного места в случае более заманчивого предложения и когда водные лыжи станут олимпийским видом спорта.