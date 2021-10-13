Скажинемолчи | Максим Угляница

Гость программы - главный директор Первого национального канала Белорусского радио, радио- и телеведущий Белтелерадиокомпании Максим Угляница. В 2003 году окончил факультет журналистики БГУ. Впервые пришел на работу в Агентство теленовостей главного медиахолдинга страны в 2001 году, еще во время учебы в вузе. С тех пор профессиональная деятельность периодически связана с телевидением: так, сегодня Максим - один из ведущих проекта "Главный эфир". Но основным местом работы и вторым домом стал Первый национальный канал Белорусского радио. Профессию журналиста считает интересной и важной. Увлечения - велосипед, качественные сериалы, книги (исключительно в печатном виде!).