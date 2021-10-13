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Скажинемолчи | Максим Угляница
13.10.2021
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Максим Угляница13.10.2021
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Максим Угляница
Гость программы - главный директор Первого национального канала Белорусского радио, радио- и телеведущий Белтелерадиокомпании Максим Угляница. В 2003 году окончил факультет журналистики БГУ. Впервые пришел на работу в Агентство теленовостей главного медиахолдинга страны в 2001 году, еще во время учебы в вузе. С тех пор профессиональная деятельность периодически связана с телевидением: так, сегодня Максим - один из ведущих проекта "Главный эфир". Но основным местом работы и вторым домом стал Первый национальный канал Белорусского радио. Профессию журналиста считает интересной и важной. Увлечения - велосипед, качественные сериалы, книги (исключительно в печатном виде!).