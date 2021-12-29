Скажинемолчи | Марат Башаров

Гость программы - Марат Башаров, актер театра и кино, режиссер, телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан. Лауреат Государственной премии РФ.



Поговорим о ситуации в белорусском театре.



В чем разница между мюзиклом в нашем музыкальном - и на Бродвее?



Ведет ли себя артист по-барски? В каких ситуациях?



О пьянстве, свинстве, использовании своего положения.



Какие способы психологической разгрузки артисту свойственны?



Зависимость – это диагноз?



Помогает ли сцена и театр очиститься?



В каком состоянии пребывает российский кинематограф?



И, конечно, несколько новогодних историй от короля комедии Марата Башарова.

