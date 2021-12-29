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Скажинемолчи | Марат Башаров

29.12.2021

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Скажинемолчи | Марат Башаров

Гость программы - Марат Башаров, актер театра и кино, режиссер, телеведущий. Заслуженный артист Республики Татарстан. Лауреат Государственной премии РФ.

Поговорим о ситуации в белорусском театре.

В чем разница между мюзиклом в нашем музыкальном - и на Бродвее?

Ведет ли себя артист по-барски? В каких ситуациях?

О пьянстве, свинстве, использовании своего положения.

Какие способы психологической разгрузки артисту свойственны?

Зависимость – это диагноз?

Помогает ли сцена и театр очиститься?

В каком состоянии пребывает российский кинематограф?

И, конечно, несколько новогодних историй от короля комедии Марата Башарова.

Скажинемолчи