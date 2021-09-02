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Скажинемолчи | Маргарита Александрович

02.09.2021

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Скажинемолчи | Маргарита Александрович

Гость программы - Заслуженная артистка Беларуси, звезда Музыкального театра. Обладатель медали Франциска Скорины. Преподаватель кафедры вокала педуниверситета им. Танка

Скажинемолчи