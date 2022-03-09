Скажинемолчи | Марианна Щеткина

Гость программы - Марианна Щёткина, руководитель Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.



Нужен ли Беларуси и России более высокий уровень интеграции?



Прибавилось или уменьшилось количество приверженцев Союзного Государства в Беларуси после начала российской спецоперации на территории Украины?



Принята новая Конституция - что главное?



Если бы у Марианны Щёткиной была неограниченная власть и бюджет - что бы она сделала для Беларуси?

