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Скажинемолчи | Марианна Щеткина
09.03.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Марианна Щеткина09.03.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Марианна Щеткина
Гость программы - Марианна Щёткина, руководитель Представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске.
Нужен ли Беларуси и России более высокий уровень интеграции?
Прибавилось или уменьшилось количество приверженцев Союзного Государства в Беларуси после начала российской спецоперации на территории Украины?
Принята новая Конституция - что главное?
Если бы у Марианны Щёткиной была неограниченная власть и бюджет - что бы она сделала для Беларуси?