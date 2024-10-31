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Марина Борисевич - заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии
31.10.2024
Гостья программы - заместитель директора РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии Марина Борисевич. • Еще лет 40 назад детской онкогематологической службы в стране практически не существовало. Сегодня что собой представляет РНПЦ? • В 1990-х приходилось говорить о 12 излеченных из 100, а сейчас это в среднем - 75, при некоторых диагнозах - и вовсе 90. Благодаря чему такой прогресс? • На что должны обратить внимание родители, чтобы вовремя заметить симптомы заболевания у ребёнка? • В этом году в РНПЦ ввели в эксплуатацию уникальный высокотехнологичный диагностический комплекс. Какие возможности в связи с этим появились? • Центр является членом Европейского общества по трансплантации крови и костного мозга, площадкой обмена опытом в области трансплантации костного мозга. Каков процент успешных трансплантаций? • С 2009 г. на базе Центра функционирует банк пуповинной крови человека. Как часто и при каких обстоятельствах специалисты прибегают к помощи этого банка?
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