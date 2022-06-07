Скажинемолчи | Марина Литвинчук

Гостья программы - трёхкратный призёр Олимпийских Игр по гребле на байдарках, многократная чемпионка мира и Европы Марина Литвинчук. Наша гостья - спортсменка высочайшего уровня! Она способна изо всех сил сражаться за победу и справляться с любыми нагрузками! Тренер и подруги по команде порой называют её "Железная Леди". Но нам удалось довести её до слёз!.. Причем не единожды.