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Скажинемолчи | Марина Литвинчук
07.06.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Марина Литвинчук07.06.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Марина Литвинчук
Гостья программы - трёхкратный призёр Олимпийских Игр по гребле на байдарках, многократная чемпионка мира и Европы Марина Литвинчук. Наша гостья - спортсменка высочайшего уровня! Она способна изо всех сил сражаться за победу и справляться с любыми нагрузками! Тренер и подруги по команде порой называют её "Железная Леди". Но нам удалось довести её до слёз!.. Причем не единожды.
Как любовь к Родине связана со спортом?
Вспомним яркие выступления Марины, её переживания.
Не обойдём вниманием скандалы, в которые вовлекали нашу сборную по гребле.
Спросим у Марины, насколько крепкие объятия у Президента Беларуси Александра Лукашенко? Она точно знает!!!