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Скажинемолчи | Марина Литвинчук

07.06.2022

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Скажинемолчи | Марина Литвинчук

Гостья программы - трёхкратный призёр Олимпийских Игр по гребле на байдарках, многократная чемпионка мира и Европы Марина Литвинчук. Наша гостья - спортсменка высочайшего уровня! Она способна изо всех сил сражаться за победу и справляться с любыми нагрузками! Тренер и подруги по команде порой называют её "Железная Леди". Но нам удалось довести её до слёз!.. Причем не единожды.

  • Как любовь к Родине связана со спортом?

  • Вспомним яркие выступления Марины, её переживания.

  • Не обойдём вниманием скандалы, в которые вовлекали нашу сборную по гребле.

  • Спросим у Марины, насколько крепкие объятия у Президента Беларуси Александра Лукашенко? Она точно знает!!!

Скажинемолчи