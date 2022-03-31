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Скажинемолчи | Марина Шкроб

31.03.2022

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Скажинемолчи | Марина Шкроб

Гость программы - Марина Шкроб, акушер-гинеколог, депутат Палаты представителей Национального собрания, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.

  • Зависит ли белорусская медицина от иностранного оборудования?

  • Что происходит с ценами на лекарства?

  • Почему в наших медицинских ВУЗах - ажиотажный конкурс на стоматологию и фармацию, а не на лечебное дело?

  • Почему оптимальный женский возраст для рождения первого ребенка -23 года? Насколько важен возраст отца?

  • Вправе ли гинеколог отказаться от практики абортов по собственным моральным соображениям?

  • Нужно ли сексуальное просвещение в школах?

Об этом и многом другом поговорим в программе "Скажинемолчи".

Скажинемолчи