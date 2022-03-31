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Скажинемолчи | Марина Шкроб
31.03.2022
Выпуски
21 видео
Скажинемолчи | Марина Шкроб31.03.2022
Скажинемолчи | Виталий Тишуров10.01.2025
Скажинемолчи | Антон Шабашов09.01.2025
Скажинемолчи | Константин Михаленко08.01.2025
Скажинемолчи | Вероника Сайганова03.01.2025
Скажинемолчи | Три пары ведущих Белтелерадиокомпании31.12.2024
Скажинемолчи | Вадим Матанцев27.12.2024
Скажинемолчи | Анатолий Булавко26.12.2024
Скажинемолчи | Андрей Гузель24.12.2024
Скажинемолчи | Руслан Чернецкий20.12.2024
Скажинемолчи | Александр Горошкин19.12.2024
Скажинемолчи | Сергей Хмельков18.12.2024
Скажинемолчи | Александр Кохановский17.12.2024
Скажинемолчи | Екатерина Михалева13.12.2024
Скажинемолчи | Антонина Кошель12.12.2024
Скажинемолчи | Инна Толкачева11.12.2024
Скажинемолчи | Николай Бузин10.12.2024
Скажинемолчи | Татьяна Белевич06.12.2024
Скажинемолчи | Виктор Ивченков05.12.2024
Скажинемолчи | Матвей Волков04.12.2024
Скажинемолчи | Евгений Ермолкович03.12.2024
Скажинемолчи | Марина Шкроб
Гость программы - Марина Шкроб, акушер-гинеколог, депутат Палаты представителей Национального собрания, член Постоянной комиссии по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике.
Зависит ли белорусская медицина от иностранного оборудования?
Что происходит с ценами на лекарства?
Почему в наших медицинских ВУЗах - ажиотажный конкурс на стоматологию и фармацию, а не на лечебное дело?
Почему оптимальный женский возраст для рождения первого ребенка -23 года? Насколько важен возраст отца?
Вправе ли гинеколог отказаться от практики абортов по собственным моральным соображениям?
Нужно ли сексуальное просвещение в школах?
Об этом и многом другом поговорим в программе "Скажинемолчи".