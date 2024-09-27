Марина Василевская - первая белорусская женщина-космонавт 27.09.2024

Гость программы - первая белорусская женщина-космонавт, Герой Беларуси, заместитель председателя правления ОО "Белорусский фонд мира" Марина Василевская. - Женщины в космосе: кто они, и почему их так редко туда пускают? - От каких дел мы отвлекли нашу гостью? Чем сейчас занимается первая в Беларуси женщина-космонавт? - О пророчестве Юрия Гагарина: космос осваивают простые люди? - Как на Марину повлияла невесомость? Какие космические привычки она взяла с собой на землю? - К каким нештатным ситуациям нельзя подготовиться? - Как сочетаются наука и религия? - Что лучше: звезда в небе или свой дом и огород в пять соток? - Ведет ли наша гостья личный блог?