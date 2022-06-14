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Скажинемолчи | Мария Лапуцкая и Алексей Коробущенко

14.06.2022

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Скажинемолчи | Мария Лапуцкая и Алексей Коробущенко

  • Чем увлекает воссоздание костюмов определенных эпох и реконструкция военных действий?
  • Какие детали формы времён Великой Отечественной войны сложнее всего восстановить?
  • Идеологическая работа клуба в школах: какие вопросы дети задают чаще всего?
  • "Иди и смотри" - фильм не для младших школьников?
  • Милитаристский подход к воспитанию - необходимость?
Скажинемолчи