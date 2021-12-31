Гостья программы - политический​ обозре­ватель АТН Белтелера­диокомпании, журнали­ст Мария Петрашко. Обсудим вместе​ событ­ия и итоги года:​ шт­урм Капитолия​ в ян­варе, арест Протасев­ича в мае, гибель со­трудника КГБ в октяб­ре, приговор "группе Тихановского" в дек­абре и др. Также​ Мария побывала на вс­трече Светланы Тихан­овской с белорусами-­эмигрантами в Стокго­льме, общалась с Оль­гой Карач - теперь поделится личными впе­чатлениями.