Скажинемолчи | Михаил Фурсевич

Гость программы – представитель малого бизнеса Михаил Фурсевич. 1976 года рождения. Занимается проектированием, установкой и обслуживанием систем пожарной безопасности и видеонаблюдения. Образование высшее техническое. С первого дня – за Президента и действующую власть без всяких личных интересов. Женат. Двое детей. Уникален по манере диалога и выстраиванию коммуникаций.