Скажинемолчи | Михаил Малаш

Гость программы – бизнесмен, политический аналитик Михаил Малаш. 44 года. Родом из Томска. Переехал в Минск из Сибири в конце 90-х. Этнический белорус. Считает, что белорусы – субэтнос русского народа. Искренен в своих убеждениях.